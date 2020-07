Lázaro Ramos aparece de chinelo e meia e diverte os fãs

Nesta segunda-feira (20), através de seu Instagram, o ator publicou uma foto em que mostrava sua escolha de roupa para o dia. Na imagem, Lázaro Ramos aproveita o frio do início da semana.

Na foto publicada, o marido de Taís Araújo aparece de casaco cinza, uma blusa amarela, uma calça listrada, meias e chinelo. Os seguidores do ator adoraram a publicação e comentaram com humor. “A cor do chinelo combinou com a jaqueta. Estiloso pra ficar em casa”, escreveu uma seguidora. Outra internauta ainda interagiu dizendo: “Quem nunca?! Ou, em tempos de quarentena, quem sempre?!”

+ Vacina de Oxford é segura e induz reação imune, diz estudo

+ Flavia Pavanelli rebate críticas de haters após expor procedimentos estéticos

O global escreveu na legenda da publicação: “Pausa no trabalho pra mostrar o look do dia. Rs. Mas, a parte de cima deu conta de todo o home office do dia”.

Veja também