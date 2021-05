Lázaro marca, e Flamengo vence o Nova Iguaçu pelo Carioca Sub-20 Garotos do Ninho venceram o Nova Iguaçu neste sábado pela terceira rodada do Estadual

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu, neste sábado, por 3 a 0 na terceira rodada da Taça Guanabara Sub-20. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Ryan Luka, Werton e Lázaro, que saiu do banco para fechar o placar na etapa final. Com o resultado, os Garotos do Ninho chegaram aos seis pontos no Carioca.

No próximo sábado, a partida é contra o Bangu, no Moça Bonita, às 10h.

