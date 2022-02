Lázaro despista sobre efetivação no Corinthians e diz que ‘vitórias dão tranquilidade na busca por treinador’

Fernando Lázaro saiu pela tangente quando questionado em entrevista coletiva sobre desejo de assumir o comando do Corinthians, que está em busca de um novo treinador desde a demissão de Sylvinho, há mais de uma semana.

Fernando Lázaro tem quatro vitórias em quatro jogos comandando o Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

E MAIS:

O interino comandou o Timão pela quarta vez, na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, nesta quinta-feira (10), pela quinta rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, e até aqui tem 100% de aproveitamento quando esteve à frente do clube alvinegro.

> TABELA – Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

> GALERIA – Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians



– Muito feliz pela vitoria importante, adversário do nível muito alto. A gente tem pensado o dia a dia. Sou um funcionário à disposição do clube, e tenho buscado ajudar da melhor forma, tentado dar a minha contribuição. A gente tem trabalhado assim, no dia a dia, sem projetar nada e tentando se concentrar – afirmou Fernando.

Há cerca de dois meses da estreia corintiana na Copa Libertadores, principal objetivo do clube na temporada, o Corinthians não possui o seu comandante para a competição continental, o que, para Fernando Lázaro, não preocupa no momento. Além disso, o técnico interino destaca a sequência de vitórias, contra o Mirassol foi a segunda consecutiva, que, para o profissional, será importante para o treinador que assumir o clube.

– Temos trabalhado no curto prazo, dia a dia. Nas necessidades do clube para a estreia na Libertadores não é uma coisa que faça sentido agora. Temos buscado o próximo jogo, curto espaço entre as partidas. As vitórias ajudam a dar tranquilidade para essa busca. Nessa etapa, os atletas estão em final de pré-temporada, e conseguindo suportar mais tempo e sustentar condição física melhor. E isso em uma chegada de um treinador vai ser um ganho – disse o ex-coordenador do Centro de Informação do Futebol do Corinthians (Cifut).

No momento, o alvo da diretoria corintiano é em um técnico estrangeiro. Até o momento, os portugueses Jorge Jesus e Vitor Pereira foram procurados, mas as conversas não avançaram. Fernando Lázaro evitou comentar sobre, mas deixou claro que a comissão técnica permanente do Timão será fundamental para o processo de chegada quando o novo treinador for contratado .

– Não sei dizer sem conhecer o profissional. É uma comissão que conhece bem a estrutura do clube, tem informações de todas as áreas, de um trabalho muito bem feito com os atletas, com profissionais com experiência e passagem em outros clubes. Isso acrescenta muito na chegada de um profissional, ainda mais de um cenário diferente. Com certeza acrescenta nesse primeiro momento – destacou Fernando.

Lázaro segue comandando o Corinthians enquanto o novo treinador não é anunciado, e agora terá tempo para treinar o elenco até o compromisso seguinte, na próxima quarta-feira (16), contra o São Bernardo, novamente na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Paulistão.

E MAIS:

Saiba mais