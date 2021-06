Lázaro carregava armas, comida, remédio e dinheiro vivo, diz polícia; veja lista

Capturado e morto na manhã desta segunda-feira (28), em Águas Lindas de Goiás, o criminoso Lázaro Barbosa carregava com ele uma mochila cheia de itens como armas, comida e remédio. As informações são do G1.

O momento da captura do fugitivo Lázaro Barbosa foi comemorado pelas policiais de Goiás e do Distrito Federal que participavam das buscas pelo criminoso há 20 dias. Após trocar tiros com a polícia, Lázaro foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele, a polícia apreendeu uma mochila cheia de itens utilizados por Lázaro durante sua fuga. Veja a lista com os itens divulgada pela Polícia Militar e que constam no boletim de ocorrência.

1 pistola

1 revólver calibre 38

Carregador de pistola

Isqueiro

R$ 4,4 mil em espécie

Gandola Camuflada

Balaclava

Luva de pano

Frasco branco com óleo

Vidro branco com antibiótico Amoxicilina

Macarrão instantâneo

Tempero pronto

Cebola

Biscoito

Histórico de Lázaro Barbosa

Lázaro tinha uma condenação por homicídio, na Bahia, e é também era procurado no DF e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em 2009, mas conseguiu fugir do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, em 2016. À época, não retornou da saída temporária de Páscoa. Em 2018, ele foi detido novamente, desta vez em Águas Lindas de Goiás, mas escapou da prisão poucos meses depois.

O homem que a polícia perseguia era acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia, no último dia 9. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15. O foragido também era apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos. O corpo dela foi encontrado no dia 12 de junho à beira de um córrego.

Lázaro também era investigado como suspeito da morte de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, no último dia 5. Durante a fuga dos últimos dias, Lázaro invadiu chácaras, furtou um carro e o abandonou na BR-070, fez uma família refém e trocou tiros com a polícia.

