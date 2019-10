Lázaro Brandão acreditou na evolução do agro brasileiro, diz SRB

São Paulo, 16 – A Sociedade Rural Brasileira (SRB) lamentou nesta quarta-feira, 16, em nota, o falecimento do ex-presidente do Bradesco Lázaro de Mello Brandão. A entidade ressaltou que o executivo, que também presidiu o Conselho de Administração do banco, era “arrojado e influente” e “acreditou na evolução do agro” brasileiro.

“O Bradesco sempre acreditou no avanço do setor, viabilizando projetos em todo o País em prol da modernização da atividade produtiva e de melhores condições de trabalho para o produtor rural”, diz o comunicado.

A SRB lembrou ainda que, em 2013, Brandão foi o grande homenageado na cerimônia de celebração dos 94 anos da entidade. “Na ocasião, foi reconhecido pelas iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil no campo e nas cidades.”