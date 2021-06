Lázaro Barbosa teria criado perfil falso para acompanhar notícias, diz inteligência das forças de segurança

O serial killer Lázaro Barbosa criou uma conta no Instagram com nome e foto genéricos e passou a utilizar a rede pelo aparelho, possivelmente para acompanhar notícias sobre a própria busca, de acordo com informações do Correio Braziliense.

Segundo a reportagem, o aparelho havia sido roubado em 15 de junho, quando ele invadiu uma chácara em Edilândia (GO) e manteve três pessoas da mesma família como reféns. O setor de inteligência da polícia passou a monitorar dados de utilização do telefone, e verificou a conta fake.

Ainda de acordo com a reportagem, a inteligência das forças de segurança apurou que Lázaro pode ter criado a conta para acompanhar as atualizações do caso, como locais de ações policiais. No Instagram, ele se identificava como Patrick Sousa, com três “emojis” na biografia: figuras de arma, bomba e faca. Também chamou a atenção o fato de que o suspeito usava a foto de um helicóptero com policiais, seguido da seguinte frase: “As buscas não param. Breve estará nas mãos da polícia. Não volta em viatura, volta com o IML”. Na conta, Lázaro segue 21 pessoas e tem 199 seguidores.

