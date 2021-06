Lázaro Barbosa tem ‘ritual’ e ia matar família feita refém em GO, diz secretário

O foragido Lázaro Barbosa, suspeito de matar uma família de Ceilândia (DF), também pretendia matar um casal e a filha de 16 anos ao fazê-los reféns na terça-feira (15), na região de Cocalzinho de Goiás (GO). A informação foi confirmada pelo secretário de segurança pública, Rodney Miranda, durante entrevista coletiva. As informações são do G1.

Ainda de acordo com o secretário, o homem tem um ritual para atacar as vítimas. “Ele leva para beira do rio, manda tirar as roupas e uns ele acaba matando. Acredito que esse seria o destino dessa família hoje”, afirmou o secretário.

A família foi resgatada pela polícia durante a tarde de terça-feira, após a adolescente conseguir enviar uma mensagem para um policial pedindo socorro. A corporação foi até um córrego da região onde encontrou a família.

“Houve um confronto e ele teve a oportunidade de ver os policiais chegando. Quando chegaram muito perto, ele atirou. Atingiu um policial no rosto e fugiu pulando um barranco. Os policiais salvaram a vida dessa família, se eles não tivessem chegado poderia ter acontecido o pior”, informou Miranda.

Ao todo, dois policiais foram baleados nesta terça-feira durante as buscas pelo suspeito, eles estão sendo atendidos em hospitais goianos e não correm risco de vida.

De acordo com a Polícia Militar, durante os seis dias de fuga, Lázaro invadiu chácaras, furtou um carro e o abandonou na BR-070. Mais de 200 agentes de segurança participam das buscas pelo suspeito.

Crimes

Lázaro é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia no último dia 9 de junho. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidas, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos.

O foragido também é acusado de participar do sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade. O corpo dela foi encontrado no dia 12 à beira de um córrego, próximo da casa onde a família morava. No mesmo dia, Lázaro fugiu de um cerco policial na cidade de Cocalzinho. Ao fugir, ele trocou tiros com agentes e ateou fogo em uma casa. Em entrevista na segunda-feira, 14, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Marques, classificou o foragido como "psicopata". "Ele, além de ser um psicopata, é da região. É o que nós chamamos de 'mateiro', acostumado a se emburacar no mato. Ele deve ter outra motivação psicótica. Está muito focado em seguir na trajetória criminosa. Mas vamos chegar até ele", afirmou. Nascido na cidade baiana de Barra do Mendes, a 530 quilômetros de Salvador, Lázaro já respondeu, na cidade natal, a um processo por homicídio quando tinha 20 anos. Em 2011, já em Ceilândia, ele foi condenado por estupro e roubo com emprego de arma. Ele chegou a ser preso em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu do encarceramento poucos meses depois.

