Lázaro Barbosa é investigado por matar caseiro quatro dias antes de chacina em Ceilândia

A Polícia Civil de Goiás apura se o foragido Lázaro Barbosa, de 32 anos, é o responsável pela morte de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, no último dia 5, quatro dias antes da chacina em Ceilândia. As informações são do G1.

De acordo com boletim de ocorrências, o suspeito estava com roupas pretas, encapuzado e usava colete a prova de balas. “Já chegou atirando. O rapaz foi alvejado e, nisso, o pessoal que estava em outra casa foi em direção ao local do ocorrido e ele empreendeu fuga. A princípio, não levou nada, mas houve o homicídio”, disse o delegado Rafhael Barboza.

O delegado informou que um inquérito está em aberto para apurar o crime. De acordo com a Secretária de Segurança Pública de Goiás, mais de 200 agentes de segurança participam das buscas pelo suspeito que já duram 9 dias.

Durante a fuga, Lázaro invadiu chácaras, furtou um carro e o abandonou na BR-070. Crimes + Homem é condenado a 15 anos de prisão por matar, esquartejar e comer a mãe Lázaro é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia no último dia 9 de junho. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidas, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos. O foragido também é acusado de participar do sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade. O corpo dela foi encontrado no dia 12 à beira de um córrego, próximo da casa onde a família morava. No mesmo dia, Lázaro fugiu de um cerco policial na cidade de Cocalzinho. Ao fugir, ele trocou tiros com agentes e ateou fogo em uma casa. Em entrevista na segunda-feira (14) o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Marques, classificou o foragido como “psicopata”. “Ele, além de ser um psicopata, é da região. É o que nós chamamos de ‘mateiro’, acostumado a se emburacar no mato. Ele deve ter outra motivação psicótica. Está muito focado em seguir na trajetória criminosa. Mas vamos chegar até ele”, afirmou.

