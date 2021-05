Lazari: mudança da velocidade da vacinação é a peça-chave para a economia

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, afirmou que a mudança na velocidade da vacinação dos brasileiros é a peça-chave para a para a construção mais rápida de um cenário positivo para a economia. Acelerar a imunização, em que pese o choque de oferta global, precisa ser uma meta do Brasil e de todos os países, na sua visão.

“Estamos chegando aos 20% da população vacinada em primeira dose, no ritmo possível. Isso pode ser intensificado. A mudança da velocidade da vacinação é a peça-chave para a construção mais rápida de um cenário positivo da economia”, disse Lazari, em comentário a imprensa, feito em paralelo à análise de resultados do banco no primeiro trimestre.

O executivo considerou ainda que os ciclos de “abre e fecha da economia são ruins” à medida que geram dúvida sobre a continuidade das tendências, embora sejam a realidade do País. “A prioridade é proteger vidas e controlar a expansão da pandemia. E quanto mais gente imunizada, menores serão os períodos desse vai e vem da economia”, afirmou.

O Bradesco tem, conforme o executivo, “visão construtiva” com a economia brasileira e com o ambiente macro. Para ele, o primeiro trimestre representou um “início de ano melhor que o esperado”, o que gera uma expectativa positiva para o futuro, sobretudo com a possibilidade da aprovação das reformas administrativa e tributária. “Há muito potencial de crescimento, um exemplo é o crescente volume de novos investimentos nos setores de varejo e startups”, destacou o presidente do Bradesco.

Nesse sentido, afirmou que o banco está focado em se posicionar corretamente no ambiente concorrencial gerado pelos novos entrantes. Do lado do Bradesco, a aposta para competir com os rivais, como fintechs e empresas de outros segmentos, é o Next, banco digital do conglomerado.

O Pix e o Open Banking são outras variantes desse novo momento, segundo Lazari. “São instrumentos orientados pelo Banco Central e precisam ser valorizados pelos seus aspectos de dar agilidade e eficiência no atendimento ao cliente. São propostas que recebem nosso apoio e adesão, obviamente”, concluiu.

