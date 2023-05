Lavoro faz parceria com Brasilseg e passa a oferecer serviço nas revendas de insumos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2023 - 12:17 Compartilhe

A Lavoro, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil, com ações listadas na Nasdaq, anunciou nesta sexta-feira, 5, que fechou parceria com a Brasilseg, seguradora do grupo BB Seguros, e passará a oferecer seguros agrícolas para os produtores clientes. Entram na parceria, também, a corretora Agrotech e a plataforma de seguros Agristamp, que facilitarão as negociações.

“A parceria reflete o plano de expansão da Lavoro, que tem por objetivo consolidar uma plataforma com os melhores serviços financeiros integrados destinados aos agricultores, entrando em um mercado pouco explorado no País”, disse a companhia em nota.

“Nos últimos anos, observamos um crescimento relevante na procura por serviços de seguro dentro das propriedades rurais. Uma das razões para esse avanço são as mudanças climáticas repentinas, extremamente danosas para as plantações”, disse no comunicado o CEO da Lavoro, Ruy Cunha. “A parceria entre a BB Seguros e a Lavoro está alinhada à nossa estratégia de diversificação de canais de distribuição, pela qual esperamos ampliar nosso balcão de negócios para além da rede BB, aumentar o nosso share de mercado e trazer mais capilaridade na entrega de soluções para os clientes por meio dos parceiros”, acrescentou o diretor Comercial, Marketing e Clientes da BB Seguros, Marcelo Lourenço.

Pela parceria com a Brasilseg, a Lavoro oferecerá em sua rede seguro agrícola com cobertura de produtividade para as culturas de soja, milho e trigo, além de seguro prestamista, que permite o pagamento, total ou parcial, da operação de crédito rural ou compromisso assumido pelo produtor em caso de morte natural ou acidental.

