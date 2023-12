Lavoro adquire controle acionário da varejista Coram e lança linha de crédito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/12/2023 - 12:39 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – A Lavoro, primeira varejista de insumos agrícolas da América Latina listada nos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, 27, a aquisição do controle acionário da Coram Comércio e Representações Agrícolas (Coram), varejista com sede em Ituverava (SP). O valor do negócio não foi informado.

“A aquisição da Coram, empresa consolidada no mercado de insumos agrícolas desde 1973, fortalece significativamente as operações da Lavoro nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, além de reforçar sua exposição ao setor sucroalcooleiro”, ressaltou a Lavoro, em nota.

A varejista tem 10 pontos de vendas, mais de 50 colaboradores e atende, aproximadamente, 1.200 clientes.

“Estamos muito satisfeitos em receber a Coram na família Lavoro. Seu legado de meio século, sólida reputação com as comunidades de agricultores que atendem e forte presença no mercado em São Paulo, Goiás e no sul de Minas Gerais complementam bem nossa presença existente na região. Esperamos que a parceria com a Lavoro traga valor adicional à base de clientes existente da Coram, com a expansão de seu portfólio de produtos e adição de novos serviços de valor agregado”, afirmou o CEO da Lavoro, Ruy Cunha, na nota.

Linha de crédito

A Lavoro acaba de anunciar também a criação de uma nova linha de crédito garantida de R$ 420 milhões (equivalente a aproximadamente US$ 86 milhões, com base nas taxas de câmbio atuais) com prazo de 4 anos.

Esse movimento financeiro estratégico envolve a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), um tipo de instrumento financeiro de renda fixa específico para o setor do agronegócio brasileiro e regido de acordo com a legislação brasileira de valores mobiliários. A Lavoro Agro Holdings S.A., subsidiária da Lavoro Limited no Brasil, é a emissora dos CRAs como parte da Linha de Crédito.

Os recursos desta operação destinam-se liquidar os empréstimos de curto prazo existentes, proporcionando à Lavoro opções de financiamento mais sustentáveis e de longo prazo para as necessidades de capital de giro e outras iniciativas de crescimento.

A emissão será dividida em duas séries separadas (“Série”), com vencimento em dezembro de 2027. Os termos da Série I, que totalizam R$ 68 milhões, são baseados na taxa referencial do Banco Central do Brasil (“CDI”), com taxa de juros de CDI acrescida de 3% ao ano. Os prazos da Série II, totalizando R$ 352 milhões, têm taxa de juros de 14,2% ao ano.

A operação foi realizada em colaboração com o Grupo EcoAgro, empresa especializada na estruturação de CRAs. O UBS BB atuou como coordenador líder dessa operação, com a Alfa e a XP Investimentos atuando também como coordenadoras da emissão.

