Após um dia fora de casa ou uma sessão intensa de exercícios físicos, pode ser que você já tenha se questionado se deveria lavar os cabelos e o corpo duas vezes durante o banho. Afinal, será que uma única aplicação de shampoo e sabonete é suficiente para remover toda a sujeira acumulada?







À “Refinery29”, de onde são as informações, a dermatologista Dendy Engleman esclarece: “A limpeza dupla do corpo e do couro cabeludo pode ser uma boa maneira de remover qualquer acúmulo, mas não é um passo necessário.”

Preciso lavar os cabelos e o corpo duas vezes?

De acordo com Dendy, a exceção à lavagem única do corpo são os dias em que você utiliza protetor solar, maquiagem corporal ou outros produtos difíceis de remover. “Então, você pode querer lavar duas vezes para realmente garantir que limpou tudo”, diz.

Para o dermatologista Corey L. Hartman e o esteticista Bryce Anthony, a limpeza dupla do corpo pode ser eficaz para pessoas que levam um estilo de vida ativo, suando e produzindo mais oleosidade natural. No entanto, o cuidado também é necessário, especialmente para quem sofre com condições que levam à sensibilidade da pele.

Quando se trata dos cabelos, entretanto, a lavagem dupla pode ser ainda mais benéfica. “O couro cabeludo é sobrecarregado pelo acúmulo de detritos ambientais, contaminantes da água do chuveiro, aumento do uso de shampoo seco e limpeza insuficiente de shampoos com capacidades de limpeza mais fracas”, relata a tricologista Shab Reslan.

Nesse sentido, ela explica que a limpeza efetiva da cabeça só pode ser feita com duas rodadas de shampoo. A primeira, para quebrar as partículas de sujeira, e a segunda para eliminá-las. Essa higienização pode manter o couro cabeludo saudável, longe de condições como irritação, inflamação, coceira e caspa.

Benefícios da limpeza dupla

A limpeza dupla pode remover sujeiras e oleosidade acumuladas, evitando o desenvolvimento de acne e irritações na pele e mantendo os cabelos limpos por mais tempo.

Lavar o couro cabeludo duas vezes é especialmente favorável para pessoas que sofrem com condições como dermatite seborreica ou caspa. Além disso, a massagem na região pode provocar relaxamento em todo o corpo e estimular o crescimento dos fios.

A limpeza dupla pode ser prejudicial?

Exceto nos dias em que você estiver muito suada ou usando protetor solar, é melhor lavar o corpo uma única vez, a fim de evitar o ressecamento da pele e o surgimento de condições inflamatórias como o eczema.

No caso do couro cabeludo, atente-se à escolha dos cosméticos. “A limpeza dupla com shampoos agressivos contendo sulfatos pode prejudicar o equilíbrio do pH do couro cabeludo e criar mais produção de sebo nas raízes ou vermelhidão e descamação extremas por ressecar o couro cabeludo”, observa Shab.

Quando lavar os cabelos e o corpo duas vezes?

A resposta depende de seu tipo de corpo e cabelo. “Se você tem pele sensível e seca, recomendo uma limpeza dupla com pouca frequência. Se o seu cabelo fica muito oleoso, pode-se considerar a limpeza dupla duas a três vezes por semana”, orienta o dermatologista Liam A. Mack, que recomenda a aplicação de um óleo de limpeza corporal antes do sabonete normal.

Bryce concorda, mas alerta: “Como com qualquer coisa nova, também recomendo começar devagar, talvez uma a duas vezes por semana para começar, e depois aumentar enquanto mede a tolerância da sua pele.”

Shab, em contrapartida, acredita que você deve limpar o couro cabeludo duas vezes toda vez que lavar o cabelo, especialmente se usar muitos produtos de modelagem. “Para aquelas que preferem pular o segundo shampoo para economizar tempo no banho, eu recomendo incorporar um esfoliante semanal/diário no couro cabeludo, semelhante a um para o rosto, que pode ajudar a manter uma pele livre de acúmulo e o couro cabeludo saudável”, finaliza.