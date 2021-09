Lava de vulcão nas Ilhas Canárias chega ao Oceano Atlântico

MADRID, 29 SET (ANSA) – A lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, chegou nesta última terça-feira (28) no Oceano Atlântico, aumentando os riscos para a população local por conta da emissão de gases tóxicos.

Diversas emissoras locais mostraram imagens de um rio de lava tendo contato com a água e formando uma enorme nuvem de fumaça. Segundo o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan), a lava chegou ao mar em Playa Nueva.

Os especialistas temem que o fenômeno possa causar explosões, ondas de água fervente e até nuvens tóxicas, que estão se dissipando rapidamente, de acordo com as primeiras observações.

As autoridades locais explicaram que os gases formados “não representam um perigo para a população” se as medidas de segurança forem cumpridas corretamente. Os habitantes da área onde o fenômeno está ocorrendo foram evacuados há dias ou obrigados a permanecer isolados em casa com as portas e janelas fechadas.

Eugenio Fraile, pesquisador do Instituto Espanhol de Oceanografia, frisou em uma entrevista à “TVE” que os gases “estão se dispersando normalmente” e afetam uma área “muito pequena”. O governo de La Palma, no entanto, divulgou uma nota dizendo que a erupção “não teve impacto na qualidade do ar”.

O instituto também fez um alerta para o “impressionante” sedimento de mais de 50 metros de altura que vem sendo formado pela lava do vulcão.

A erupção do Cumbre Vieja destruiu pelo menos 656 edifícios pelo seu caminho, segundo dados do sistema europeu Copernicus.

(ANSA).

