Lava-a-jato em Houston oferece limpeza grátis em troca de camisa de James Harden; entenda Após troca do armador para o Nets, empreendimento criou uma maneira inusitada para ajudar torcedores do Rockets a se livrar das camisas

Após a troca do armador James Harden para o Brooklyn Nets nesta quarta, muitos torcedores do Houston Rockets se sentiram traídos pelo armador, assim como Sean Qureshi, dono de um lava-a-jato na cidade. Para superar o acontecimento, Qureshi criou uma promoção: uma lavagem grátis por uma camisa de James Harden, que o empresário vai guardar em uma lixeira para queimar-las na próxima partida contra os Nets em Houston. A informação é da TMZ Sports.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

– Meu plano é queimá-las. Vou garantir que está tudo certo com o corpo de bombeiros local. Se eles me liberarem, assim que o Harden voltar pelo Brooklyn Nets, no primeiro jogo dele, eu vou queimar tudo nesse dia – explicou o empresário texano.

Sean Qureshi estima que ao menos 50 torcedores do Houston Rockets devem se livras de suas camisas do James Harden com ele.

E MAIS:

Veja também