Lautaro Martínez é mais um desfalque da Argentina contra Uruguai e Brasil

O atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, ficou de fora da lista de convocados da seleção argentina para os jogos contra Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, devido a uma lesão muscular.

“O atacante Lautaro Martínez será retirado da convocação para esta rodada dupla em março devido a uma lesão muscular nos tendões da coxa do membro inferior esquerdo”, anunciou a seleção argentina num breve comunicado em suas redes sociais.

A ausência do atacante da Inter de Milão é mais um duro golpe para a ‘Albiceleste’, que acabava de perder o capitão Lionel Messi (Inter Miami) por problemas físicos.

Com a perda de Lautaro, é possível que o técnico Lionel Scaloni utilize Julián Álvarez (Atlético de Madrid) como atacante central, acompanhado por Nicolás Paz (Como, Itália) ou Nicolás Gozález (Juventus).

Outra possibilidade é o treinador ser obrigado a alterar o esquema tático, escalando um meio de campo com mais jogadores, ou providenciar a entrada de um homem de ligação como Thiago Almada ou Ángel Correa.

Além de Lautaro e Messi, o time sofreu o desfalque do astro da Roma Paulo Dybala e o lateral-direito Gonzalo Montiel, que joga no River Plate, também devido a lesões.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 25 pontos seguida pelo Uruguai, com 20, enquanto o Brasil está na quinta colocação com 18 pontos, disputadas 12 das 18 rodadas.

Em terceiro e quarto lugares estão Equador e Colômbia, ambos com 19 pontos, mas os equatorianos têm melhor saldo de gols.

As Eliminatórias Sul-Americanas garantem seis vagas para a Copa do Mundo da América do Norte no ano que vem e o sétimo colocado tem a possibilidade de disputar uma repescagem contra seleções de outras confederações.

São desfalques sensíveis pelo peso das partidas: a Argentina enfrentará os outros dois únicos países sul-americanos campeões mundiais e com quem mantêm rivalidades históricas.

Messi, artilheiro da atual edição das Eliminatórias (6 gols), porém, poderá acompanhar de longe a eventual conquista da vaga na Copa do Mundo norte-americana, muito provavelmente sua sexta e última.

Para garantir a classificação, uma vitória em Montevidéu no centenário ‘Clásico del Río de la Plata’ poderá ser suficiente.

— Lista de convocados pelo técnico argentino Lionel Scaloni para a rodada dupla das Eliminatorias:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha, FRA) e Walter Benítez (PSV Eindhoven, HOL).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ING) Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha, FRA), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Facundo Medina (Lens, FRA) e Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA).

Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma, ITA), Enzo Fernández (Chelsea, ING), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid, ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE), Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Máximo Perrone (Como, ITA), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP) e Thiago Almada (Lyon, FRA).

Atacantes: Nicolás González (Juventus, ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como, ITA), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP) e Santiago Castro (Bologna, ITA).

str/tev/cl/aam