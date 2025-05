Lautaro desfalca Inter e deve perder próximo jogo da Champions

MILÃO, 2 MAI (ANSA) – O capitão Lautaro Martinez deve desfalcar a Inter de Milão para o jogo de volta da semifinal da Champions League contra o Barcelona, após exames realizados nesta sexta-feira (2) revelarem uma lesão em sua coxa esquerda.

O camisa 10 nerazzurri deixou o campo chorando no primeiro tempo da partida de ida, na última quarta-feira (30), com dores musculares. “A condição do atacante nerazzurri será avaliada dia a dia”, explicou a Inter em um comunicado.

Com a lesão, o argentino certamente estará fora da partida de amanhã (3) contra o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano. Já sua presença no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, no San Siro, também está em sério risco.

(ANSA).