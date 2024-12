Laura Siegemund mira Bia Haddad em estreia da Alemanha na United Cup: ‘Jogo difícil para mim’

Atual campeã da United Cup e favorita ao título da competição, a equipe alemã iniciará sua defesa do título neste sábado às 23h (horário de Brasília) contra o Brasil. Mesmo com estreia ruim dos brasileiros diante da China na sexta-feira, Laura Siegemund manifestou preocupação no duelo que terá com a paulistana Beatriz Haddad Maia.

A alemã fará o primeiro jogo da série contra a principal tenista nacional e disse esperar por um confronto bastante duro. Diante das três derrotas acumuladas na sexta-feira, a delegação brasileira entra em quadra pressionada.

“Estou pensando em Bia, que é uma ótima jogadora. Vai ser uma partida difícil para mim, isso é certo. É divertido porque vamos jogar algumas duplas juntas este ano, então nos conhecemos muito bem. Somos boas amigas”, afirmou a competidora na entrevista coletiva antes da estreia na United Cup.

“Na quadra, acho que não é um confronto fácil. Acho que não há muito a perder. Vou dar o meu melhor e ver se consigo machucá-la de alguma forma”, acrescentou. No retrospecto entre as duas competidoras, a vantagem fica do lado do adversário. Siegemund venceu três dos quatro duelos com Bia.

Questionada sobre uma possível pressão extra por causa do título conquistado no ano passado na United Cup, ela tratou o assunto com naturalidade.

“Obviamente tivemos uma ótima experiência aqui no ano passado, ganhando o título. Mas isso já passou e estamos aqui de volta. Estamos esperando um bom resultado, obviamente, mas temos que encarar uma partida de cada vez. Vamos tentar construir algum espírito de equipe no momento, focando em uma boa preparação. A partir de então veremos até onde iremos”, encerrou Siegemund.