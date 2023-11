Laura Pigossi vence e se classifica para as oitavas de final do WTA de Buenos Aires

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 22:47 Para compartilhar:

Laura Pigossi, número 137 do mundo, estreou com vitória, nesta segunda-feira, no WTA 125 de Buenos Aires, na Argentina. A brasileira derrotou a espanhola Leyre Romero, 303ª colocada, por 6/4, 4/6 e 6/4 após 2h35 de jogo, disputado no piso de saibro.

Medalha de Ouro em simples e duplas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no mês passado, a paulistana vai enfrentar a suíça Conny Perrin, 364ª, por vaga nas quartas de final, na próxima quarta-feira, no torneio que distribui US$ 115 mil (cerca de T$ 563 mil).

“Primeira rodada sempre é mais dura, é questão de acostumar com as condições. Estava ventando muito o que deixou o jogo mais duro, mas feliz por ter vencido e agora é fazer ajustes e me preparar para a próxima rodada”, disse a atleta.

Aos 29 anos, Laura Pigossi, além de disputar os Jogos Pan-Americanos, disputou 33 torneios na temporada, número igualado apenas pela australiana Kimberly Birrell, 110 do mundo.

