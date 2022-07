Laura Pigossi vai às oitavas no WTA de Hamburgo Tenista encara algoz de 12ª do ranking por vaga nas quartas de final

Laura Pigossi, número 125 do mundo e que treina na AD In Academy, em Barcelona, na Espanha, estreou com o pé direito, nesta terça-feira, no WTA 250 de Budapeste, na Hungria, evento de primeira linha do circuito mundial, disputado no saibro, com premiação de US$ 251 mil.

Vice-campeã do evento de Bogotá, na Colômbia, em abril, Laura derrotou a sueca Rebecca Peterson, 92ª colocada, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 6/3: “Consegui jogar super sólida, bem agressiva, ela é uma menina que joga bastante com a direita, bola bem pesada. Já tinha jogado contra ela no juvenil, já sabia alguma coisa do jogo dela. Sabia que seria duro, mas sabia que fosse bem nos momentos importantes, indo bem com minha direita poderia sair com a vitória. Consegui impôr meu jogo mais no segundo set para sair com essa vitória”, descreveu a atleta patrocinada pela ASICS, Banco BRB e pela Confederação Brasileira de Tênis.

Laura volta a jogar apenas na quinta-feira contra a cazaque Yulia Putintseva, 32ª colocada e terceira favorita.

