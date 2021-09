Laura Pigossi vai à final do quali na França Brasileira segue firme em busca de vaga na chave principal do torneio

A paulistana Laura Pigossi, medalhista de Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, estreou com vitória neste domingo no qualifying do torneio de Le Neubourg, na França, competição no saibro com premiação de US$ 80 mil mais hospedagem.

A jogadora, que mora e treina em Barcelona, na Espanha, na AD In Tennis Academy, superou a bielorrussa Kristina Dimitruk, quarta colocada do ranking mundial juvenil, por 6/2 6/4: “Jogo bem duro contra a quarta colocada do mundo juvenil, ela foi vice-campeã do US Open juvenil há pouco tempo , consegui jogar super bem, impôr meu jogo, estou super feliz, amanhã tem mais”, disse Laura, que tem o patrocínio do Banco BRB e da Confederação Brasileira de Tênis.

Ela enfrenta neste domingo a francesa Alice Robbe, 556ª do mundo, em torno das 10h, de Brasília.

Laura jogará duplas ao lado da holandesa Rosalie Van der Hoek na competição. Ela vem de três finais seguidas com título em Medellin, na Colômbia, e vices em Valência e Vigo, ambos na Espanha.

