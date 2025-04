Laura Pigossi sofre virada nas duplas e fica com o vice no WTA 250 de Bogotá

A brasileira Laura Pigossi esteve perto de levantar o troféu neste domingo nas duplas na quadra de saibro do WTA 250 de Bogotá. Ao lado da romena Irina Bara, ela venceu a primeira parcial, mas acabou levando a virada na decisão do torneio ao ser superada por 2 sets a 1 para as espanholas Cristina Bucsa e Sara Sorribes.

Favoritas ao título, as rivais venceram o confronto por 5/7, 6/2 e 10-5 em duelo que teve a duração de 1h44. As campeãs conquistaram o seu segundo título atuando em parceria e repetiram o desempenho que rendeu também o troféu do WTA 1000 de Madri, no ano passado.

Com o revés diante das espanholas, Laura perde a oportunidade de entrar entre as cem melhores colocadas do ranking de duplas pela primeira vez em sua carreira. A campanha em Bogotá vai render 163 pontos para a tenista brasileira, que vai saltar do 137º para o 109º posto.

Na partida, o equilíbrio foi a tônica do primeiro set, que teve cinco quebras. Após ficar atrás em dois games, elas reagiram e virara o placar para 5 a 4. A definição da primeira parcial veio no 11º game largando assim, em vantagem na decisão.

Na segunda parcial, o domínio foi das espanholas. Elas entraram de vez na partida e venceram o duelo até com certa facilidade. Com quebras no quarto e oitavo game, a partida ficou empatada e a decisão foi adiada.

Na volta à quadra, a experiência e o entrosamento de Bucsa e Sorribes fez a diferença. Elas mantiveram a liderança durante toda a disputa e se aproveitaram da falta de concentração de Pigossi e Bara para fechar a partida e ficar com o título.