Laura Pigossi sobe e vira a Nº 2 do Brasil Tenista somou pontos de campanha na França

A paulistana Laura Pigossi subiu em novo ranking divulgado nesta segunda-feira pela WTA, a Associação das Tenistas Profissionais e passou a ser a nova número dois do país em simples na tabela.

A medalhista de Bronze nos Jogos de Tóquio, no Japão, subiu cinco posições com os pontos somados em Le Neubourg, na França, onde furou o quali e fez oitavas de final, e foi ao 275º lugar atrás apenas de Beatriz Haddad Maia que subiu um e é a 115ª após passar o quali no WTA 500 de Chicago, nos EUA.

Pigossi passou a gaúcha Gabriela Cé que caiu cinco e é a 277ª. A paulistana virá ao Brasil pela primeira vez após a medalha na semana de 18 de outubro para disputar o ITF de US$ 25 mil de Rio do Sul (SC) e depois ficaráalguns dias em São Paulo. Antes, disputa o torneio de US$ 25 mil em Lima, no Peru, na semana do dia 11.

