Laura Pigossi fura o quali e enc ara quinta favorita no WTA de Bogotá

Laura Pigossi furou, neste domingo, o qualificatório para o WTA 250 de Bogotá, na Colômbia, evento sobre o saibro com premiação de US$ 239 mil, e vai disputar a chave principal do torneio de alto nível do circuito mundial.

A medalhista de Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que treina na AD In Academy, em Barcelona, na Espanha, derrotou a chinesa Xiaodi You, 390ª colocada, por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 6./3 após 1h17min de duração.

“Consegui jogar bem sólida, ser agressiva nos momentos importantes e ficar no jogo foi o principal. Estou muito contente pois tinha ficado uma de fora da chave principal, mas agora sinto que conquistei essa vaga da chave principal”, disse Pigossi, atleta patrocinada pela ASICS, Banco BRB e pela Confederação Brasileira de Tênis.

A tenista estreia diante de francesa Harmony Tan, quinta favorita, na chave principal nesta segunda-feira a partir das 12h na quadra central

“Não sei muito bem como ela joga, acho que bate bem a direita, joga bastante slice mudando a velocidade, mas no fim dá igual. Preciso manter o que venho jogando, já fiz duas partidas, tenho essa pequena vantagem, aqui tem bastante altura e ir pra cima dela, não tenho nada a perder”, avaliou.

Carol Meligeni, da ADK Tennis, foi superada na final do quali pela chilena Daniela Seguel por 6/2 6/4 após 1h38min de duração.

E MAIS:

Saiba mais