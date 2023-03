Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 1:15 Compartilhe







Laura Pigossi , 104ª colocada e que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, estreia neste domingo, a partir das 13h30, no qualifying do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 8,8 milhões.

Laura encara a eslovaca Kristina Kucova, 332ª colocada, no segundo jogo da quadra 2 : “Aqui as condições estão mais lentas que Indian Wells e úmidas. Tenho me preparado bem. Vamos com tudo”, apontou Pigossi , que conta os patrocínios da ENGIE, ASICS e do Banco BRB.

A paulistana foi convocada para o time do Brasil da Billie Jean King Cup para enfrentar a Alemanha em Stuttgart, na Alemanha, no saibro coberto, nos dias 14 e 15 de abril.

A equipe vai buscar a vaga nas Finais do evento também com Bia Maia, Luisa Stefani, Carol Meligeni e Ingrid Martins e será capitaneada por Roberta Burzagli.

“Muito feliz com a convocação e eu poder mais uma vez defender o Brasil e vestir a camisa. Todo mundo sabe que sou apaixonado por esse tipo de competição, me transformo em quadra”, disse Pigossi.

“A Alemanha é um time duro, mas conhecemos todas as meninas, já treinamos com todas elas. Temos que ter a atitude de querer mais que elas. Sei que estão jogando em casa, mas elas têm essa pressão a mais. Tenho certeza que todo o nosso time dará o melhor. Esse é o nosso momento. Estamos em nossa melhor fase, todas nós. Vamos pra cima delas”, concluiu.



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias