Laura Pigossi estreia contra húngara no WTA de Hamburgo Tenista vem de boa campanha em Budapeste

Laura Pigossi, número 125 do mundo, conheceu, neste sábado, sua rival de estreia no torneio WTA 250 de Hamburgo, na Alemanha, evento de primeira linha com premiação de US$ 251 mil.

A paulistana, medalhista olímpica, enfrenta a húngara Reka Jani, 129ª colocada. A brasileira perdeu os três jogos contra ela, o último em 2020.

Laura entrou direto na chave nesta sexta após a desistência de Lesia Tsurenko. Ela vem de oitavas de final tirando set da 3ª favorita, a cazaq1ue Yulia Putintseva, 32ª do mundo.

