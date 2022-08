Laura Pigossi estreia contra espanhola na no WTA de Iasi Brasileira segue no saibro europeu na celebração de 1 ano de medalha olímpia







Na semana em que celebra 1 ano da conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a paulistana Laura Pigossi, número 2 do Brasil e 113ª do mundo, é a quinta favorita na chave do WTA 125 de Iasi, na Romênia.

Laura Pigossi fará sua estreia contra a espanhola Rebeka Masarova, 165ª, a quem nunca enfrentou no circuito profissional.

Se avançar às oitavas de final, Laura enfrentará a vencedora do duelo entre a croata Antonia Ruzic e a alemão Nastasja Schunk.

A brasileira está na parte debaixo da chave do torneio e caso chegue na semifinal, a brasileira pode ter pela frente a segunda principal favorita na disputa, a húngara Panna Udvardy, que estreia contra a grega Despina Papamichail.

