Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 9:13 Compartilhe





Laura Pigossi , 113ª colocada e da AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, entrou como lucky-loser na chave principal do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, disputado em Melbourne.

Laura entrou no lugar da espanhola Paula Badosa, 11ª colocada, que desistiu por lesão. Ela enfrentará na madrugada de domingo para segunda-feira à 1h30 contra a americana Caty McNally, 95ª colocada, em duelo inédito no circuito mundial. O jogo será o terceiro da quadra 16.

“Muito feliz com a oportunidade de disputar a chave principal”, disse a atleta patrocinada pela ASICS, Banco BRB, ENGIE e pela Confederação Brasileira de Tênis.





E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias