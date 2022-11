Laura Pigossi é vice-campeã em Barranquilla

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/11/2022 - 0:47 Compartilhe

Laura Pigossi, medalhista olímpica de bronze, foi vice-campeã, na madrugada desta segunda-feira, no torneio W60 de Barranquilla, na Colômbia, com premiação de US$ 60 mil, no saibro.

A paulistana, 106ª colocada, que havia vencido a ucraniana Katerina Bondarenko no começo da noite, caiu diante da principal favorita e 86ª colocada, a húngara Panna Udvardy, por 6/2 7/5.

A brasileira começou atrás com quebra o segundo set em 2/0, recuperou para 3/2, foi levando, mas levou uma quebra com erros não-forçados no 11º game e a rival cresceu para o triunfo.

Esta foi a segunda final do ano de Laura que segue para a Billie Jean King Cup, em Tucuman, contra a Argentina.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias