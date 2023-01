Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 0:09 Compartilhe





Laura Pigossi, número dois do país e 113ª do mundo, foi derrotada, na madrugada desta quinta-feira, na final do qualificatório do Australian Open , primeiro Grand Slam da temporada que começa nesta segunda-feira, em Melbourne.

A paulistana foi superada pela holandesa Arianne Hartono, 237ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 3/6 6/2 6/4 após 2h22min de duração.

Laura agora torce para entrar como lucky-loser na chave principal do primeiro Grand Slam do ano.





