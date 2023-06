Laura Pausini lança novo single sobre ‘divergências de ideias’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/06/2023 - 11:50 Compartilhe

ROMA, 17 JUN (ANSA) – A cantora italiana Laura Pausini lançou seu novo single, “Il primo passo sulla Luna” (“O primeiro passo na Lua”, em tradução literal), escrito pela própria artista em parceria com Virginio Simonelli e Cheope.

Segundo Pausini, a canção fala “sobre uma amizade que se interrompe por divergências de ideias”.

“Tudo acaba porque é mais fácil andar na Lua do que chegar a um meio termo. Hoje somos mais facilmente escravos de nós mesmos e do nosso pensamento, apesar de ter mais liberdade de expressá-lo em relação ao passado”, explicou a cantora.

De acordo com Pausini, frequentemente as pessoas “perdem a coragem e o hábito de dizer as coisas na cara, preferindo se esconder atrás de uma tela, sem dar a oportunidade de crescimento para as relações entre seres humanos”.

O single deve estrear nos palcos no próximo dia 30 de junho, quando Pausini apresentará seu novo show internacional em um espetáculo na Piazza San Marco, em Veneza.

A cantora também já tem shows em São Paulo marcados para os dias 2 e 3 de março de 2024. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias