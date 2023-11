Laura Pausini é nomeada ‘Personalidade do Ano’ no Grammy Latino

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2023 - 7:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 17 NOV (ANSA) – A cantora italiana Laura Pausini foi o centro das atenções na cerimônia do Grammy Latino de 2023 ao ser nomeada “Personalidade do Ano” da Academia Latina da Gravação.

Esta é uma das mais altas honrarias do Latin Grammy Awards concedida anualmente a um artista por seus sucessos na indústria musical latina, bem como por seus esforços humanitários.

A 24ª edição do evento aconteceu na noite da última quinta-feira (16) no Centro de Exposições e Conferências (FIBES) na cidade de Sevilha, na Espanha.

Pausini apresentou um medley, cuja performance destacou perfeitamente por que ela é apenas a terceira artista feminina a receber a homenagem, depois de Gloria Estefan e Shakira.

Com um belíssimo vestido preto, a cantora italiana apresentou seus principais sucessos em espanhol, como “Durar”, “La Soledad”, “Viveme e “En Cambio No” Logo depois, foi surpreendida no palco por Karol G, que lhe entregou o prêmio de “Personalidade do Ano”.

Em seu discurso, a artista colombiana reforçou que, ao longo dos anos, Pausini “demonstrou um talento incomparável” e “suas letras transmitiram mensagens de amor, nostalgia, vida, mensagens poderosas que deixaram marcas duradouras no mundo da música e no coração de muitos”.

“Sua carreira tem sido extraordinária e sua influência perdurará ao longo do tempo. E deve ser incrível para uma mulher ter uma carreira tão lendária e memorável quanto a sua. Agradecemos por nos dar seu talento, por nos dar vida com sua música”, concluiu Karol G.

Segundo Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação, “Laura Pausini é uma das artistas mais talentosas e queridas de sua geração cujo compromisso com a defesa e a igualdade de direitos é exemplar”.

“Sua voz extraordinária continuamente rompe barreiras entre idiomas e gêneros, criando um vínculo especial com o público em todo o mundo”, enfatizou o executivo.

Pausini celebra 30 anos de carreira, com sucessos cantados em italiano, espanhol, português e inglês, e confirmou que é a “italiana mais latina do mundo” “Latinos são minha família. Sinto-me latina na minha maneira de ser, pensar e sentir. É muito comovente para mim receber este prêmio”, comemorou ela.

Durante a cerimônia, Pausini também foi homenageada por diversos artistas incluindo o tenor italiano Andrea Bocelli, Luis Fonsi, David Bisbal, Carlos Vives, entre outros.

Os cantores brasileiros Anitta e Tiago Iorc, com quem Pausini lançou uma música recentemente, se uniram para celebrar o prêmio da italiana, performando uma versão em português da música “Ausencia de Tí”.

Premiação – Entre os vencedores brasileiros estão Gaby Amarantos como M”elhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”; Planet Hamp, que venceu duas estatuetas em “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” e “Melhor Álbum de Rock; Xênia França com o “Melhor Álbum Pop Contemporâneo de Língua Portuguesa”; e Martinho da Vila com o “Melhor Álbum de Samba”.

Já a cantora Marília Mendonça faturou um prêmio póstumo de “Melhor Álbum Sertanejo”. (ANSA).

