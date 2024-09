Laura Pausini é indicada ao Grammy Latino com álbum em espanhol

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 17 SET (ANSA) – A cantora italiana Laura Pausini foi indicada nesta terça-feira (17) ao Grammy Latino 2024, que este ano está em sua 25ª edição e será realizado no Kaseya Center, em Miami, no próximo dia 14 de novembro.

A artista do “Belpaese” disputará a categoria “Melhor Álbum Vocal de Pop Tradicional”, com seu disco Anime Parallele (“Almas Paralelas”), na versão em espanhol, contra os álbuns de Diego El Cigala (Obras Maestra), Kany García (García), Juliana (Mar Adentro) e Gian Marco (Aún Me Sigo Encontrando).

Neste ano, entre os indicados também aparece Julio Reyes Copello, na categoria “Produtor do Ano”, que assina a produção de “Vale la pena”, uma das faixas do álbum de Pausini.

A nova indicação marca o retorno da italiana ao Grammy Latino, um ano após ter sido prestigiada pela Academia Latina de Gravação com o reconhecimento “Personalidade do Ano”.

Vencedora de 5 Grammys Latinos, um Grammy, um Globo de Ouro, Pausini também acumula uma indicação ao Oscar e diversas outras premiações ao longo de seus mais de 30 anos de carreira.

A italiana lançou seu último álbum de músicas inéditas em outubro de 2023. O sucesso do projeto resultou em sua décima turnê mundial, que reuniu mais de 450 mil fãs entre Itália, Europa e América. (ANSA).