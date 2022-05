Laura Neiva mostra cliques do parto para comemorar Dia das Mães

Ao celebrar o Dia das Mães, no último domingo (8), Laura Neiva compartilhou uma série de fotos para homenagear a sua, Michele. No Instagram, a atriz, que tem dois filhos com Chay Suede, Maria e José, resgatou cliques antigos de seus partos mostrando que a sua matriarca sempre esteve ao seu lado.





Em uma das publicações, em que aparece em trabalho de parto, Laura disse: “Cuida de mim como se eu tivesse um mês”. Já em outra, com Maria nos braços, ela emocionou os seguidores ao dizer: “Eu amo essa foto. Minha mãe vendo a filha dela se tornando mãe”.

Ao final da homenagem, Laura aparece amamentando com Michele ao seu lado. “Eu te amo com todas as minhas forças”.