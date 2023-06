Laura Neiva faz declaração romântica para Chay Suede: ‘Amo ser dele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2023 - 3:38 Compartilhe

O amor está no ar para Laura Neiva e Chay Suede. Na última sexta-feira (16), a atriz se declarou ao marido em um post no Instagram que arrematou mais de 6 mil curtidas.

“Esse é o homem que me faz sentir a mulher mais amada do mundo. É o homem que enxerga coisas em mim que eu ainda nem vi, que me deseja, me apoia e me ouve de verdade”, começou ela, na legenda da publicação.

“Ele faz questão de ser presente em tudo que é importante pra mim, ele faz eu dar as melhores risadas. Eu amo ser dele e ele ama ser meu. Neneco, você é muito especial”, complementou. Na foto, o ator global aparece com os cabelos curtos e descoloridos e usa óculos de sol em frente a uma parede estampada. Veja:

Juntos há 4 anos, o casal tem dois filhos: Maria, de 3 anos, e José, de 1.

