Laura Cardoso relembra trajetória da carreira no ‘É de casa’

Laura Cardoso esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã deste sábado 17. A atriz de 95 anos foi entrevistada no É de Casa e sua participação fez o público relembrar a importância de seu trabalho na teledramaturgia brasileira.

A artista estará de volta à tela da Globo a partir do dia 26 de junho na edição especial de Mulheres de Areia como Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Gloria Pires. Sobre a novela, Laura declarou: “Me emociono até hoje, tive muita sorte na minha carreira com os papéis que me deram”.

Maria Beltrão lembrou ainda que Laura dublou Betty, esposa do Barney, no clássico desenho Os Flintstones. A atriz reiterou que nunca negou um papel, mas explicou que é perfeccionista com o trabalho.

“Eu quero fazer as coisas perfeitas. Estou sempre estudando muito, lendo muito. no começo é uma escuridão. É muito difícil”, disse. No Twitter, diversos usuários exaltaram a atriz durante o É de Casa:

