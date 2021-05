Laudo do IML aponta que MC Kevin sofreu 13 fraturas

O laudo do IML feito em MC Kevin apontou que o funkeiro teve 13 fraturas no corpo ao cair do quinto andar. O cantor faleceu depois de cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. O jovem, de 23 anos, sofreu ainda hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado. De acordo com O Globo, a causa da morte é descrita como traumatismo crânio encefálico, provocado por ação contundente.

Segundo o documento, são descritas fraturas no nariz, no maxilar, na mandíbula e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo. Kevin também estava com o olho roxo e a cabeça inchada e com escoriações nas duas axilas e nas duas coxas.

Socorrido por equipes do quartel do Corpo de Bombeiros do bairro, MC Kevin foi levado ao Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

