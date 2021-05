Laudo da Polícia Civil indica acidente na morte de MC Kevin

A morte do músico Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, foi acidental. Ele caiu da varanda de um quarto do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no domingo passado (16). MC Kevin chegou a ser levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o laudo da perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o músico teria caído da varanda do 5º andar, de uma altura de 15 metros. A perícia destaca que “não havia indícios de briga ou ações violentas” no quarto analisado.

A conclusão do laudo, única parte do documento da Polícia a que a Agência Brasil teve acesso, informa apenas que a “causa aparente” da morte foi “um acidente”, mas que “fica a cargo das investigações melhores elucidações”.

MC Kevin nasceu em Mogi das Cruzes, São Paulo, e veio ao Rio de Janeiro para um show.

