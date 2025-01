Laudo confirma envenenamento em almoço de família no Piauí

Um laudo confirmou que o primeiro almoço do ano de uma família no Piauí foi envenenado. Duas pessoas morreram e três estão em estado grave. A polícia investiga quem foi a pessoa responsável por colocar chumbinho no arroz. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

A avó da família, que não tinha almoçado, presenciou as cenas de desespero. “Terminaram de comer e meu menino já começou a passar mal, e aí foi um atrás do outro, não sabia o que fazia. Se acudia um ou se acudia o outro”, afirmou a mulher.

A refeição do dia 1º tinha sobras da ceia do dia 31. Uma das responsáveis pela preparação do almoço era Maria de Fátima Silva, que disse que tudo parecia normal. “A gente fez o arroz, quem fez foi eu. A gente fez o feijão tropeiro, fiz o baião, todo mundo jantou, ninguém passou mal, nada. Todo mundo normal”, explicou.