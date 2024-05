Lauana Prado transcende – ao vivo no Ibirapuera: cantora grava o maior DVD da carreira em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 11:55 Para compartilhar:

A cantora Lauana Prado, que ainda criança se apresentava com cortinas de lençol na sala de casa para sua mãe, sonhando com o sucesso, se tornou um dos maiores nomes da atualidade no Brasil gravou nesta quinta-feira, 16, o DVD “Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera”, o maior projeto dos seus 18 anos de carreira. O espetáculo aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

O DVD “Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera” contará com repertório repleto de canções inéditas e traz as participações especiais de Simone Mendes, Nando Reis e as duplas Zé Neto e Cristiano e as Cristinas, que se juntam ao palco com Lauana para consolidar a força e a potência do seu trabalho. O repertório que valorizará toda a versatilidade artística da artista, sua personalidade e estilo country terá a produção musical de Eduardo Pepato, profissional renomado no mercado fonográfico por ser o responsável por grandes hits de sucesso e produzir os maiores artistas do Brasil. As guias para que os fãs conheçam as músicas e possam cantá-las em coro durante a gravação do DVD foram divulgadas nas redes sociais oficiais da Lauana Prado.

“Estou feliz e muito animada para viver essa noite especial. Teremos uma estrutura gigantesca, moderna, tecnológica, linda! Terei a honra de dividir o palco com Nando Reis, de quem sou muito fã, Zé Neto e Cristiano, Simone Mendes, ícones que eu admiro demais, e as minhas canarinhas Cristinas, a dupla que eu conheci na estrada e lancei para todo o Brasil. Não canso de dizer que cada detalhe que você verá nesse projeto, cada música, tudo existe no meu coração desde sempre e agora, finalmente, eu posso entregar para vocês”, comenta Lauana.

Além de celebrar a carreira de Lauana, a gravação do DVD, também foi ponto de coleta de doações que serão destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os donativos dos ingressos de meia-entrada solidária, que garantem 50% de desconto no valor total mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, também serão destinados para o Sul.

A produção da gravação DVD é da Box, com apoio da TAJ, e a realização da Universal Music, GTS e LP Music Business.

O audiovisual “Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera” chega em um momento de conquistas importantes que colocaram Lauana no hall de grandes artistas brasileiros. A cantora acaba de ser indicada na 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira na categoria “Intérprete Sertanejo”, concorrendo ao lado de Ana Castela, Paula Fernandes, Simone Mendes e Roberta Miranda. Em 2024, Lauana Prado realizou um sonho de sua carreira lançando com a dupla Jorge e Mateus a música “Haverá Sinais”, que conquistou o público e se tornou Top 1 Spotify Brasil, reforçando a potência da união das maiores vozes do país.

No último ano, ela recebeu a terceira indicação consecutiva ao Latin GRAMMY®, na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”. Sua versão para a música “Escrito nas Estrelas”, originalmente lançada por Tetê Espíndola, conquistou o Top 1 Spotify Brasil e o Top 30 Global, se tornando uma das canções mais ouvidas no país e no mundo nos últimos meses. O seu último audiovisual, “Raiz Goiânia”, se tornou o álbum mais ouvido do Brasil, sendo Top 1 Álbuns Spotify no país.