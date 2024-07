Lauana Prado lidera ranking das músicas mais tocadas no Brasil em 2024; veja lista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 16:21 Para compartilhar:

Com o o pout-pourri dos hits “Me Leva Pra Casa/Escrito Nas Estrelas/Saudade (Ao Vivo)”, a cantora Lauana Prado levou o topo do ranking apresentado pela Pro-Música — entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil — com as 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil no primeiro semestre de 2024. O gênero sertanejo despontou na liderança no período, com oito entre as dez mais tocadas.

Para além do sertanejo, o funk também integra o top 10, seguido pelo pop — todos os gêneros representados por músicas de artistas nacionais.

O levantamento realizado pela Pro-Música é o único da indústria fonográfica a considerar as músicas mais executadas no país somando as plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT.

Confira o ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2024

Me Leva Pra Casa/Escrito Nas Estrelas/Saudade (Ao Vivo) – Lauana Prado Barulho Do Foguete (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano Let’s Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) – Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki Pocpoc – Pedro Sampaio Anestesiado (Ao Vivo) – Murilo Huff Canudinho (Ao Vivo) – Gusttavo Lima & Ana Castela Daqui Pra Sempre – Manu & Simone Mendes Haverá Sinais (Ao Vivo) – Jorge & Mateus, Lauana Prado Deja Vu – Luan Santana & Ana Castela Dia De Fluxo – AgroPlay, Ana Castela & Ludmilla Tenho Que Me Decidir – Mc PH, Borges, Wiu, Pedro Lotto & Wey Quero Te Encontrar – Dj Lg Prod, Dj Jz & Mc Mininin Vazou Na Braquiara (Ao Vivo) – Hugo & Guilherme Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe e Rodrigo Lapada Dela (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais & Matheus Fernandes Dois Tristes (Ao Vivo) – Simone Mendes Baby Eu Tava Na Rua Da Água (Feat. Tropa Da W&S) – TR & Mc Menor Rv Digitando – Gustavo Moura & Rafael Fronteira (Ao Vivo) – Ana Castela & Gustavo Mioto Não Recomendo (Ao Vivo) – Matheus & Kauan Erro Gostoso (Ao Vivo) – Simone Mendes Manda Um Oi (Ao Vivo) – Guilherme & Benuto & Simone Mendes Dois Fugitivos (Ao Vivo) – Simone Mendes Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings) – Isadora Pompeo Aquariano Nato – Mc Saci, Complexo Dos Hits, Dj Sammer & Mc Pretchako Quase Algo (Ao Vivo) – Henrique & Juliano Lua (Feat. Alok) – Ana Castela & Hungria Hip Hop Diz Aí Qual É O Plano? (Feat. Mc Gh Do 7, Mc GP, Mc Nego Micha, Mc Ph, Mc Luki, Mc Poze Do Rodo, Murillo E LT No Beat & TrapLaudo) – Mc IG, Mc Ryan SP & Oruam Loucura – Borges, Mc Cabelinho & Veigh The Box Medley Funk 2 – The Box, Mc Brinquedo, Mc Cebezinho, Mc Tuto & Mc Laranjinha Macetando – Ivete Sangalo & Ludmilla Qual É O Seu Desejo? – Tz Da Coronel, Ryu, The Runner & Nagalli Leão – Marília Mendonça Ram Tchum – Dennis, Ana Castela & Mc Gw Perna Bamba – Parangolé & Leo Santana Baile Do Bruxo – Tropa Do Bruxo, DJ Ws Da Igrejinha, SMU, Triz & Mc Menor Thalis Solteiro Forçado – Ana Castela Dentro Da Hilux – Luan Pereira, MC Ryan SP & Mc Daniel Nosso Quadro – AgroPlay & Ana Castela 10 Carros – Chefin & LB Único Entra Na Defender – Luan Pereira & Mc Daniel A Internet É Toxica (Feat. Mc Saci) – Dj Lc, Dj Joao Da Inestan & Mc Pretchako Tum Bá Tum – Tropa Do Bruxo, Smu, Dj Vitin Do Pc, Mc JF & Mc Nahara Passada De Mão (Ao Vivo) – Dilsinho & Ana Castela Mala Dos Porta-Mala (Ao Vivo) – Gusttavo Lima, Matheus & Kauan Quem Não Quer Sou Eu – Seu Jorge, Mc Leozin, Mc G15 & Dj Topo Um Mês E Pouco (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano A Cerveja Abre Sozinha (Ao Vivo) – Murilo Huff Não Vou Namorar (Feat. Mc Th Da Serra) – DJ Ws Da Igrejinha, Dj João Pereira & Mc Dudu Sk Oi Balde (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano