Latino visita Claudia Rodrigues no hospital: “Encontro inesperado e emocionante”

A atriz Claudia Rodrigues, que está internada após ter sofrido um acidente doméstico, recebeu a visita do cantor Latino, na noite da última terça-feira (14).

Muito feliz com a visita do artista, a humorista usou o seu Instagram para registrar o momento.

“Um encontro inesperado e emocionante, meu amigo @latino e sua esposa @dra.rafaellaribeiro estiveram no Einstein ontem a noite e vieram orar por mim e minha empresaria @adrianebonatooficial. Foi muito especial e único! Me deixou muiiito feliz. Depois que eles foram embora, escutei a musica que gravamos juntos em 2007 – O patrao e a empregada. Conhecem? Gratidao total a Deus e ao casal por esse momento”, escreveu ela na legenda do post.

