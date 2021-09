Latino vira piada entre fãs ao confundir cidades de São Paulo

Latino virou alvo de piada dos fãs ao confundir cidades do litoral de São Paulo no último final de semana. Em seu perfil do Instagram, o artista compartilhou alguns registros do seu domingo com a família na Ilha Porchat, em São Vicente, mas acabou confundindo coma cidade de Santos.

“Dominguei com a família em Santos/Sp. A emoção que eu estou sentindo é de muita gratidão espiritual. Obrigado meu todo poderoso ! Exxxqueceeeee”, escreveu.

Nos comentários, os fãs do cantor apontaram o erro. “São Vicente, Latino? Nós santistas somos bairristas. Aí é a Ilha Porchat. Sorry”, disse o ator Oscar Magrini. “Ilha Porchat é na cidade de São Vicente, onde a família da sua mulher mora”, ressaltou uma seguidora. “Ilha porchat é em São Vicente”, afirmou outra.

Santos e São Vicente ficam na região da Baixada Santista, no estado de São Paulo. A Ilha Porchat, local que o cantor passou o fim de semana, é um dos pontos turísticos mais conhecidos do município.

