Latino surge no Rock in Rio acompanhado pela namorada

Latino deu as caras no Rock in Rio na noite desta sexta-feira. O cantor apareceu ao lado da namorada, Rafaella Ribeiro. O artista contou para a coluna que passou rapidamente pelo evento e que será o único dia do festival em que pode participar. “Só pude ir ontem e tive que sair correndo pra pegar um voo para Belo Horizonte (Minas Gerais). Já estou a caminho de um outro show”, afirmou Latino. Veja fotos:

