Latino revela uso de cannabis para relaxar após o treino

Aos 51 anos de idade, Latino contou alguns segredos que o fazem manter a boa forma, mas deixou claro que não gosta de abusar de procedimentos para forçar rejuvenescimento. O cantor disse que pratica esportes, capricha nos treinos e usa cannabis para relaxar.

“Sou um cara que treina, não sou adepto a drogas, gosto da cannabis para relaxar, mas não uso outros tipos [de droga]. Não sou de beber, gosto de fazer esportes, tudo isso contribui”, declarou ao gshow.

O artista entregou que também faz botox preventivo há 8 anos, apenas para se livrar de algumas linhas de expressão: “Uso botox e o resultado é incrível. Minhas marcas de expressão, que não são poucas, simplesmente desaparecem e o rosto ganha um ar jovial”, completou.

Latino ainda reforçou que não gosta de fazer muita plástica, mas ressaltou: “Recentemente, fiz um procedimento no pescoço para tirar as rugas”.

Além do botox, o cantor disse que pinta a barba, mas ainda não precisou entrar com cores no cabelo: “Faço pigmentação na barba, mas não tenho cabelo branco”, explicou.