Latino fala sobre dívidas de R$ 1,5 milhão e diz quitar aos poucos: ‘Ou pensões ou impostos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2024 - 15:19

Latino abriu o jogo sobre sua vida financeira e afirmou que já fez uma negociação para quitar os débitos em seu nome. Sem confirmar que a dívida seria de mais de R$ 1,5 milhão, conforme divulgado pelo jornal Extra, o cantor disse que já está pagando as parcelas.

Com vários sucessos na carreira musical, como “Me Leva”, “Festa no Apê” e “Renata”, e mais 11 álbuns gravados, o artista acumula também, em mais 30 anos de carreira, polêmicas.

A mansão do artista chegou a ser leiloada, no início deste ano, mas não foi arrematada e, com isso, ele viu sua dívida aumentar. Na ocasião, ele já devia em torno de R$ 720 mil em obrigações fiscais.

Segundo o cantor, as dívidas estão sendo quitadas aos poucos. Ele destacou que enfrentou dificuldades em realizar os pagamentos por ter ficado sem fazer shows durante a pandemia, além de ter de pagar pensão alimentícia para alguns de seus 10 filhos. Alguns já são maiores de idade.

“Quem não deve impostos? Tenho um acordo e estou pagando, como todo brasileiro. São impostos que vieram lá de trás e juntaram com a pandemia. Ou pago minhas pensões, ajudo quem tenho que ajudar, ou fico pagando [impostos]. Freio uma coisa ou freio outra. A mídia aproveita muito isso”, disse ele em bate-papo com o gshow, publicado nesta quinta-feira, 11.

“Quero que você me cate uma pessoa que não tem um acordo judicial, um tipo de acordo tributário. Isso faz parte do brasileiro. Quem não tem dívida, não ganha dinheiro, quanto mais você ganha, mais você adquire dívidas, faz parte do DNA do brasileiro. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tenho processo como uma empresa, sou uma empresa”, defendeu-se ele.

Latino lembrou, também, que teve sua festa de casamento adiada por causa das dívidas. Ele e Raffa Rarbbie já são casados no papel e moram juntos, mas querem fazer uma, além de cerimônia, uma celebração.

“Somos casados no papel, mas não fizemos a festa por alguns motivos. Íamos fazer, mas veio a pandemia, fiquei dois anos parado, com 10 filhos nas costas, não dá. Fazia a festa ou cuidava deles e da equipe que estava embaixo do meu guarda-chuva, deixamos para um próximo plano”, disse ele.