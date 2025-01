Latin Resources aprova aquisição pela Pilbara Minerals por US$ 370 milhões

Os acionistas da Latin Resources aprovaram, com 98,86% dos votos, a aquisição da empresa pela Pilbara Minerals em uma operação avaliada em US$ 370 milhões. O foco do negócio é o projeto de lítio Salinas, em Minas Gerais, e inclui a cisão de ativos não essenciais localizados na Austrália, Peru e Argentina. A conclusão da transação está prevista para 4 de fevereiro, após aprovação final da Suprema Corte da Austrália Ocidental e do órgão regulador Australian Securities and Investment Commission (Asic).

A Pilbara Minerals adquiriu a Latin Resources com um prêmio de 57% sobre a média das ações nos dez dias que antecederam o acordo vinculante assinado em agosto de 2024. O negócio foi assessorado pelo escritório brasileiro Veirano Advogados e inclui o compromisso da Pilbara em expandir as operações no projeto Salinas, que já possui recursos minerais estimados em 77,7 milhões de toneladas com teor médio de 1,24% de óxido de lítio (Li2O).

Com a conclusão do negócio, a Pilbara deverá divulgar um estudo de viabilidade definitivo (DFS) sobre o projeto Salinas, que ainda está em sigilo. Estimativas preliminares indicam um investimento de cerca de US$ 300 milhões para o desenvolvimento da operação, ampliando o potencial de produção do depósito Colina e do bloco Fog’s. A vida útil inicial da mina é estimada em 11 anos, com produção anual de 405 mil toneladas de concentrado de espodumênio (SC5.5).

O projeto também prevê a produção de subprodutos com teor de 3% de Li2O, consolidando o Brasil como um polo estratégico para o mercado global de lítio. Segundo a Latin Resources, a transação com a Pilbara vai acelerar o desenvolvimento do projeto Salinas, fortalecendo a presença da empresa australiana em Minas Gerais e contribuindo para o crescimento da mineração sustentável na região.

Com informações Notícias de Mineração Brasil.