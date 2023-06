Lateral Wellington é a novidade do treino do São Paulo no CT da Barra Funda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 0:01 Compartilhe

O lateral-esquerdo Wellington foi a novidade na reapresentação do time do São Paulo, nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O atleta, que se recupera de cirurgia no tornozelo esquerdo realizada em março, participou de parte das atividades, mas com limitação no contato físico com os demais jogadores.

Outra surpresa do treino foi o também lateral-esquerdo Moreira, que se recupera de lesão no joelho esquerdo. Já o zagueiro Arboleda não participou do treino porque está nos Estados Unidos, onde serve a seleção equatoriana nos amistosos da Data Fifa.

O treinamento foi todo direcionado para a parte tática. O primeiro foco na posse de bola com pressão pós-perda. Depois, os atletas aprimoraram o posicionamento na compactação no ataque e na defesa.

O São Paulo volta a campo dia 21, às 19 horas, contra o Athletico-PR, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a oitava colocação, com 15 pontos.

