Lateral Rodrigo destaca bom nível da Série C nesta temporada Atleta do Botafogo-SP aponta que ideia é se manter desde já na zona dos quatro primeiros colocados no Grupo B

Após vencer a partida de estreia diante do Ituano, por 1 a 0, o Botafogo-SP segue focado em se manter nas primeiras posições da Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso, o lateral-direito Rodrigo Ferreira, que disputou o Paulistão pela equipe, aproveitou para citar o nível alto de disputa da competição.

– A Série C será muito igual nesta temporada, já que são times qualificados e de nível alto. Tivemos a oportunidade de enfrentar alguns do Estado no Paulistão e vimos justamente a questão do bom futebol. Porém, estamos focados e vamos em busca do primeiro objetivo, que é a classificação – exaltou.

Projetando a sequência, Rodrigo ainda ressaltou o quanto foi fundamental o resultado positivo na estreia:

– Foi importante vencer essa primeira partida para ganharmos confiança e nos mantermos no G-4 desde o início. Colocamos isso como meta para ficarmos ainda mais próximos da vaga na fase posterior.

A equipe segue se preparando para enfrentar o Paraná, no sábado (5), às 19h (de Brasília) na Vila Capanema.

