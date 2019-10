Lateral Rafinha sofre fratura na face e deve desfalcar o Flamengo na quarta

O técnico Jorge Jesus deve sofrer mais uma baixa para a sequência do Flamengo no Brasileirão. O lateral-direito Rafinha sofreu uma fratura no rosto, após pancada na partida contra o Athletico-PR no domingo, e deve perder o jogo contra o Fortaleza, na quarta-feira, pela 26ª rodada da competição.

Sem revelar maiores detalhes sobre a condição física do jogador, o Flamengo informou que o jogador “realizou exames que constataram uma fratura na face. Ele será avaliado amanhã (segunda-feira) por um especialista e segue em observação”.

O clube cogita a possibilidade de uma operação para corrigir a lesão, de forma a acelerar a recuperação do jogador. Assim, ele poderia estar totalmente reabilitado a tempo de enfrentar o Grêmio no jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores, no dia 23 deste mês, no Maracanã.

Rafinha sofreu a pancada que originou a fratura no chamado osso zigomático, na altura da bochecha, em uma dividida com Rony no primeiro tempo da partida disputada na Arena da Baixada, em Curitiba. Ele deixou a partida no intervalo, para a entrada de João Lucas, que deve ser mantido na posição na quarta, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Se o desfalque for confirmado, será a terceira baixa por lesão do time carioca. O meia Arrascaeta e o lateral-esquerdo Filipe Luís também se recuperam de problemas físicos. O uruguaio já é desfalque certo para a partida decisiva da Libertadores. O lateral deve estar de volta a tempo de enfrentar o Grêmio.

Para o duelo deste meio de semana, Jorge Jesus também terá as baixas do meia Everton Ribeiro e do atacante Bruno Henrique. Ambos vão cumprir suspensão após terem levado o terceiro cartão amarelo no domingo.