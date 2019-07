Lateral Rafinha comemora estreia no time do Flamengo com

A estreia de Rafinha pelo Flamengo não poderia ter sido melhor. O lateral-direito foi titular neste domingo na goleada por 6 a 1 sobre o Goiás no Maracanã lotado com mais de 65 mil torcedores.

Após a partida, Rafinha comemorou não apenas o resultado, mas o bom desempenho da equipe e seu retorno aos gramados e ao futebol brasileiro. “Me sinto privilegiado por poder desfrutar de um ambiente tão bom como esse, uma torcida como essa do Flamengo. Estou muito feliz pelo resultado, pelo desempenho de toda equipe. Eu estava já dois meses sem jogar, mas consegui aguentar por um bom tempo. Foi legal. Fico feliz pela vitória por ter ajudado a equipe.”

Destaque da vitória ao lado de Arrascaeta, o atacante Gabriel também falou com a imprensa após a partida e afirmou que já vem sentindo diferença no trabalho do técnico português Jorge Jesus. “É diferente o time com ele taticamente. Nossa intensidade é outra. A gente vem percebendo isso. Fizemos um grande jogo, tomamos um gol e mantivemos o esquema de jogo. Quarta-feira temos mais um jogo importante e temos que manter esse nível”, afirmou o atacante.

Na quarta-feira, o Flamengo recebe o Athletico-PR, novamente no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, na Arena da Baixada.